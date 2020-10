US Election: चुनाव से पहले ट्रंप और जो बाइडेन के बीच फाइनल प्रेसिडेंशियल डिबेट, जानिए किसने क्या कहा?

International

US Presidential Debate Live Update: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और डेमोक्रे​टिक उम्मीदवार जो बाइडेन (Joe Biden) बीच आखिरी/फाइनल प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू हो चुका है। आखिरी डिबेट नैशविल में हो रही है। ट्रंप इस डिबेट में बिना मास्क के पहुंचे हैं। बहस की शुरुआत कोरोना वायरस से हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने पलटवार किया, ट्रंप के पास कोरोना से लड़ने का कोई प्लान नहीं है।

US Presidential Debate Update: जानिए किसने क्या कहा?

ट्रम्प ने कहा, "मुझे कई देशों के प्रमुखों द्वारा बधाई दी गई है जो हम करने में सक्षम हैं। जो बाइडेन ने जवाब दिया, एक प्रसिद्ध पत्रिका ने उनकी प्रतिक्रिया को बिल्कुल दुखद कहा है।

- जो बाइडेन ने कहा- कोविड-19 की वजह से अमेरिका में 220,000 लोगों की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

Face off.

US President Donald Trump and Democratic White House hopeful Joe Biden hold their final #Debates2020 12 days before the election at Belmont University in Nashville, Tennessee.

Biden says 220,000 US deaths from coronavirus should disqualify Trump from reelection pic.twitter.com/zEBM5dQdL1