अमेरिका में कोरोना फिर ऑउट ऑफ कंट्रोल, कई राज्यों के अस्पतालों में ICU बेड खत्म, आपातकालीन अलार्म बजा

International

oi-Abhijat Shekhar

टेक्सास, अगस्त 08: अमेरिकी शहर ऑस्टिन में कोरोना वायरस की वजहग से स्थिति काफी खराब हो चुकी है और प्रशासन ने शनिवार को इमरजेंसी अलार्म बजा दिया है। ऑस्टिन शहर प्रशासन की तरफ से आपातकालीन अलार्म बजाते हुए कहा गया है कि शहर के पास सिर्फ 6 आईसीयू बेड बचे हुए हैं और अस्पतालों की स्थिति ओवरलोड है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कोरोना महारामी काफी गंभीर स्थिति में पहुंच गई है और लोगों को चेतावनी जारी करते हुए घरों में ही रहने के लिए कहा गया है।

कोरोना वायरस से चीन ने दूसरी बार भी जीता जंग! क्यों हार जाते हैं दूसरे देश? जानिए चीन का वुहान फॉर्मूला

English summary

Corona virus is becoming uncontrollable again in America. The danger alarm has been sounded in the city of Austin with only 6 ICU beds left.