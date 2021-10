चांद तक यात्रा के लिए स्पेस सुपरहाइवे बनाएगी अमेरिकी सेना, जानिए चीन को पछाड़ने का क्या है प्लान?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अक्टूबर 25: अंतरिक्ष में बादशाहत कायम करने के लिए अमेरिका और चीन के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी सेना ने एक ऐसे सुपरहाइवे बनाने का ऐलान किया है, जिससे चांद तक का सफर और आसान हो जाएगा। चांद तक की यात्रा को आसान बनाने के लिए अमेरिकी सेना ने 'स्पेस सुपरहाइवे' बनाने की बात कही है और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भविष्य में इस स्पेस सुपरहाइवे के जरिए इंसान चांद तक की यात्रा बेहद आसानी से कर सकेंगे। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

English summary

To leave China behind in the space race, the US has announced to build a space superhighway in space, which will make traveling to the moon much easier.