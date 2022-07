चीन के दुश्मन ने बनाया रोशनी से मिसाइल उड़ाने वाला हथियार, ड्रैगन सालों से देख रहा है सपना, भारत खुश

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 17: अमेरिका वायुसेना को बेहद खतरनाक और विध्वंस मचाने वाला पहला हाई एनर्जी लेजर हथियार मिल गया है, जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाए गये हथियार जैसा ही है, लेकिन ये अत्यंत ही विध्वंसक हथिया है, जिसे किसी पॉड पर रखकर बेहद आसानी से लांच किया जा सकता है। वारजोन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सैन्य कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने फरवरी में अमेरिकी वायु सेना को नेक्स्ट-जेनरेशन कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट (LANCE-लांस) एयरबोर्न लेजर हथियार सौंप दिया है। (तस्वीर सौजन्य- Lockheed Martin)

English summary

The US Air Force has got an advanced laser weapon, through which missiles can be destroyed in seconds.