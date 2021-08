अफगानिस्तान में एक करोड़ बच्चे भूख से मरने के कगार पर पहुंचे, मदद की फौरन जरूरत, कैसे खिलाएगा तालिबान?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 24: अफगानिस्तान में बिजली की रफ्तार से स्थिति बदल रही है और अब एक करोड़ से ज्यादा बच्चों की जिंदगी खतरे में आ गई है। यूनिसेफ ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में एक करोड़ से ज्यादा बच्चे भारी मुसीबत में फंस गये हैं और उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यूनिसेफ ने कहा है कि जल्द से जल्द कम से कम एक करोड़ अफगानिस्तान के बच्चे को मानवीय सहायता उपलब्ध करवाना चाहिए, नहीं तो उनके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा।

English summary

UNICEF has said that the existence of 10 million children in Afghanistan is at risk and they need humanitarian assistance urgently.