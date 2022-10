UNGA में यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस के कब्जे को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित, भारत ने बनाई दूरी

International

यूएनजीए (UNGA) सदस्यों की तरफ से लाया गया नया प्रस्ताव तथाकथित रूसी जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन के 4 इलाकों पर अवैध रूप से कब्जा करने की प्रयास की निंदा की गई। वहीं, इस प्रस्ताव के खिलाफ किसी भी सदस्य ने वीटो का प्रयोग नहीं किया है। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के समर्थन से भारत समेत 35 देशों ने परहेज किया, लेकिन 143 सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया। पांच देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। अभी कुछ दिन पहले ही क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल के टूटने के बाद मास्को ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया था। इसको लेकर यूएनजीए में यूक्रेन और मास्को आपस में भिड़ गए थे।

India's Permanent Representative Ruchira Kamboj explained Indias decision and said that with its "firm resolve to strive for a peaceful solution through dialogue and diplomacy, India has decided to abstain".