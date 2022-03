आपदा में अवसर: अरबों डॉलर लेकर भाग रही थी यूक्रेनी नेता की पत्नी, कई सूटकेस के साथ पकड़ी गईं

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव, मार्च 21: कहते हैं, नेता किसी भी देश के क्यों ना हों, वो आपदा में अवसर निकालने की हुनर काफी अच्छे से जानते हैं और यूक्रेन के एक पूर्व सांसद भी इसी चक्कर में थी, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। एक तरफ देश के हजारों लोग रूसी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर हैं और गोलियों से मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ, पूर्व सांसद की पत्नी कई बैग में पैसे भरकर देश से फरार होने की कोशिश कर रही थीं।

The wife of former Ukrainian MP Ihor Kotvitskyi declared 28 million dollars and 1.3 million euros when entering Hungary. Kotvitskyi has faced allegations of corruption in the past. pic.twitter.com/K4Ry2qOyk6

अमेरिका को नहीं बनने देंगे दुनिया का 'चौधरी', भारत नहीं बनेगा 'अंकल सैम' का यस मैन, US पर भड़का रूस

English summary

The ex-MP's wife was trying to escape with millions of dollars in the midst of the Ukraine war.