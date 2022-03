'मैं पुतिन से बातचीत को तैयार, युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध तय', जेलेंस्की का बड़ा बयान

International

कीव, 20 मार्च: रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के मद्देनजर पूरी दुनिया इस वक्त दो अलग भागों में बंट गई है। ज्यादातर देश रूस के खिलाफ खड़े होकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। तो रूस बिना किसी की फिक्र किए अपने हमलों को यूक्रेन पर और तेज कर रहा है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रविवार को 25वां दिन भी बीत चुका है। हालांकि दोनों देशों के बीच कई बार समझौते को लेकर शांति वार्ता हुई है, लेकिन सभी बेनतीजा साबित हुई। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा बयान देते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए खुद को तैयार बताया है।

एक तरफ जहां रूस अपने घातक हथियारों से यूक्रेन पर लगातार हमला करते हुए शहरों में जमकर तबाही मचा रहा है तो दूसरी तरफ रूस के आगे यूक्रेन के भी हौसले बुलंद हैं। 25 दिनों से जारी इस जंग में यूक्रेन ने दावा करते हुए कहा है कि युद्ध में रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रविवार सुबह दावा करते हुए कहा कि युद्ध में लगभग 14,700 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि रूसी सेना के हमले पहले से और तेज हो चुके है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं।

#RussiaUkraineCrisis | Zelensky: 'I'm ready for negotiations with Putin, but if they fail, it could mean World War III': The Kyiv Independent

द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर वे विफल होते हैं, तो इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है, जब रूसी हमले लगातार जारी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले बार जेलेंस्की ने ऐसा कहा हो, इससे पहले भी जेलेंस्की ने पुतिन से युद्ध रोकने के लिए टेबल पर सीधी वार्ता करने की अपील की थी।

भीषण युद्ध के बीच तुर्की का बड़ा दावा, रूस और यूक्रेन में बन रही है समझौते की स्थिति

मारियुपोल में स्कूल पर रूस की बमबारी

वहीं रूसी सेना ने रविवार को मारियुपोल शहर की एक स्कूल पर भीषण बमबारी की। इस हमले पर यूक्रेन का कहना था कि इस बिल्डिंग में 400 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए शरण ले रखी थी, जिनके दबने की आशंका जताई है।

