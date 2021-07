यूक्रेन में महिला सेना के हील्स पर क्यों मचा है हंगामा ? ऊंची हील्स जूती के साथ किया परेड

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव, जुलाई 04: यूक्रेन की महिला सैनिकों की सैंडल वाली नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। यूक्रेन की महिला सैनिकों की सैंडल पहने परेड करने की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होनी शुरू हुईं, ठीक वैसे ही यूक्रेन की संसद में हंगामा मचना शुरू हो गया। इन तस्वीरों में यूक्रेन की महिला सैनिक हील्स पहने हुए परेड के लिए ट्रेनिंग करती नजर आ रही हैं, जिसके बाद सरकार की काफी आलोचना हो रही है।

English summary

There has been an uproar in parliament and on social media after Ukrainian women soldiers were paraded in heels.