खारकीव तबाह, बर्बाद होगा कीव! NATO ने छोड़ा, अमेरिका ने झटके हाथ! पुतिन कब खत्म करेंगे जंग?

वॉशिंगटन/कीव/मॉस्को, मार्च 05: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मौजूद तमाम सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने और हथियारों को खत्म करने का इरादा लेकर आक्रमण कर दिया और रूस बड़े आराम से यूक्रेन को ध्वस्त करता जा रहा है। यूक्रेन के कई शहर मलबों के ढेर में बदल गये हैं, लेकिन, जिन देशों की बदौलत यूक्रेनी राष्ट्रपति मैदान में ताल ठोक रहे थे, वो प्रतिबंधों की बात कर पीछे हट चुके हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है, कि आखिर ये लड़ाई कब जाकर खत्म होगी और जब अमेरिका यूक्रेन को बचा नहीं पा रहा है, को फिर वो यूक्रेनी राष्ट्रपति से सच्चाई बयां क्यों नहीं करता है।

