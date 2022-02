यूक्रेन से युद्ध के लिए तैयार हुई रूसी सेना, सैटेलाइट तस्वीरों में सीमा के पास दिखे कई अस्पताल और कैंप

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/कीव, फरवरी 22: पूर्वी यूक्रेन को यूक्रेन से छीनने के बाद अब रूस की सेना मुख्य यूक्रेन की तरफ तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चल रहा है कि, रूसी सेना के पास विनाशक हथियारों की भरमार है। सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेनी सीमा के पास के क्षेत्रों में रूसी सेना की नई तैनाती दिखाई गई है।

English summary

Satellite images have shown Russian troops are just 20 kilometers from Ukraine and several hospitals have been built near the border.