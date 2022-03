युद्ध में किसे कितना नुकसान? यूक्रेन का दावा- 11 हजार रूसी जवान ढेर, रूस ने कहा, मचाई तबाही

International

कीव/मॉस्को, मार्च 06: यूक्रेन में रूसी सेना लगातार तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सैनिक भी जबरदस्त पलटवार कर रहे हैं। लेकिन, युद्ध में किसे कितना नुकसान हुआ है, रूस के कितने सैनिक मारे गये हैं और यूक्रेन में कितनी तबाही मची है, इसको लेकर अभी तक सही रिपोर्ट नहीं हैं। हालांकि, दोनों देश अलग अलग दावे कर रहे हैं, जिसमें दुश्मन खेमे में भीषण तबाही मचाने का दावा किया जा रहा है।

English summary

On the 11th day of the war, Ukraine has claimed to have killed 11,000 Russian soldiers, while Russia has claimed to have destroyed hundreds of military bases in Ukraine.