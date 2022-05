पुतिन के प्रण पर भारी जेलेंस्की का वार? युद्ध के 75वें दिन यूक्रेन ने पलटी बाजी, विजय दिवस पर रूस को हार?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मई 09: यूक्रेन युद्ध का आज 75वां दिन दिन है और आज 9 मई है, रूस का विजय दिवस। लेकिन, जो हालात बने हैं, उसे देखकर ये कहना मुश्किल है, कि रूस को यूक्रेन युद्ध में विजय हासिल होने वाली है। क्योंकि, अब ये लड़ाई रूस को काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। जी7 देशों ने रूसी तेल और गैस आयात पर पूर्ण पाबंदी लगाने का ऐलान किया है, वहीं अभी तक रूस के 39 कर्नल मारे जा चुके हैं और काला सागर में यूक्रेन की घेराबंदी के लिए जो भी रूसी जहाज पहुंच रहे हैं, उसे अमेरिका की मदद से यूक्रेनी सेना ध्वस्त कर दे रही है।

English summary

Russia's Victory Day, G7's ban on Russian oil and gas imports... What is the status of Ukraine on the 75th day of the war?