रूस ने 108 दिनों बाद पलटी यूक्रेन की बाजी, दसों हजार सैनिकों को खोकर पुतिन मना पाएंगे जश्न?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/कीव, जून 12: फरवरी महीने में 24 तारीख को जब यूक्रेन के खिलाफ रूस ने 'सैन्य अभियान' शुरू किया था, तो सभी को यही लगा, कि ये लड़ाई महज हफ्ते भर में खत्म होने वाली है। लेकिन, एक महीने की लड़ाई के बाद रूस के सामने से जीत काफी दूर हो गई और राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकामयाब रही रूसी सेना राजधानी को छोड़कर वापस लौट गई। एक महीने की लड़ाई के बाद रूस ने अपने लक्ष्यों को चुनना शुरू किया और पूर्वी यूक्रेन को नये लक्ष्य के तौर पर चुना। लेकिन, अब जाकर यूक्रेन के पास हथियार खत्म होने लगे हैं और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रही मदद ने गैस की कीमतों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, वहीं अब सवाल अमेरिका में भी उठ रहे हैं, कि आखिर यूक्रेन को कितनी मदद दी जानी है?

चीन के 'दुश्मन' के साथ भारत ने किया ऐतिहासिक सैन्य समझौता, जानिए ड्रैगन के 'घर' में भारत ने कैसे गाड़ा पैर?

English summary

Russia has finally got the upper hand in the Ukraine war. But, the question is, will Putin be able to celebrate victory by losing thousands of soldiers?