यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा, 50 हजार से ज्यादा की मौत, अर्थव्यवस्था ध्वस्त... रूसी हमले के 100 दिन पूरे

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, जून 03: यूक्रेन पर रूसी हमले के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और तबाही के इन 100 दिनों में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन रूस अभी भी थमा नहीं है और ये लड़ाई अभी भी लगातार जारी है। पिछले 100 दिनों की लड़ाई में कई बार ऐसा लगा, कि शायद अब युद्ध थम सकता है, लेकिन महसूस यही हुआ, कि कुछ ताकतें असल में इस युद्ध को खत्म होने ही नहीं देना चाहती हैं, वहीं रूस ने काफी सैनिकों को गंवाने के बाद भी करीब 20 प्रतिशत यूक्रेनी हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

English summary

The Russian military operation on Ukraine has completed 100 days and now Ukraine has also admitted that Russia has occupied 20 percent of its territory.