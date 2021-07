अमेरिका-कनाडा के बाद लंदन की बारी, कुदरत के कहर से कैसे बचेंगे पश्चिमी देश ?

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, जुलाई 13: अमेरिका और कनाडा में लोग भयानक गर्मी से त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं। अमेरिका में गर्मी की वजह से पक्षियों के पंख झुलसने लगे हैं, तो कनाडा में समुद्र का पानी ही गर्मी से उबलने लगा और करोड़ों समुद्री जीव की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ भयानक बारिश ने लंदन में बर्बादी ला दिया है। ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो सकता है, वो अभी आप लंदन की स्थिति देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लंदन में भयानक बारिश के बाद हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन टेंशन की बात ये है जो वैज्ञानिकों ने कही है।

Bit of a flood here in south hampstead London😱 never seen anything like this pic.twitter.com/34geRmdawD

अमेरिका में प्रचंड धूप से हाहाकार, झुलसे पक्षियों के पंख, कनाडाई समुद्र में पानी उबलने से करोड़ों जीव मरे

English summary

After the terrible rain in London, there is a flood everywhere, now scientists have expressed a bigger apprehension than that