ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनीं लिज ट्रस, ऋषि सुनक हारे, देश में ऊर्जा संकट PM के लिए प्रमुख चुनौती

लंदन, 5 सितंबर : ब्रिटेन को आज नया प्रधानमंत्री मिल गया। 46 साल की लिज ट्रस ने अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को हराकर बोरिस जॉनसन का नया उत्तराधिकारी बन गईं (liz truss new UK Prime Minister)। इसका ऐलान भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे हुआ। ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को क़रीबी मुक़ाबले में हराया। लिज ट्रस को इस कड़े मुकाबले में कुल 81 हजार 326 वोट प्राप्त हुए वहीं, भारतवंशी ऋषि सुनक को 60399 वोटों से संतोष करना पड़ा। दक्षिणपंथी प्रत्याशी लिज बोरिस जॉनसन की जगह ले रही हैं। लिज को ब्रिटेन की सियासत में फायरब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। दो महीने चले इलेक्शन कैम्पेन में वे ऋषि सुनक को लगातार मात देती रहीं। वहीं, अपने संबोधन में लिज ने कहा कि, वह ऊर्जा संकट और ऊर्जा आपूर्ति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा जैसे दीर्घकालिक मुद्दों के समाधान के दिशा में कार्य करेंगी। उन्होंने बताया कि, ऊर्जा संकट के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए एक प्रधानमंत्री के तौर पर वे करों में कटौती और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करेंगी।

#WATCH | I'll deliver a bold plan to cut taxes & grow our economy, on the energy crisis & long-term issues on energy supply & National Health Service...& we'll deliver a great victory for the Conservative Party in 2024: UK Foreign Secy Liz Truss after being named as the next PM pic.twitter.com/UnImwyjgVx

#WATCH | Liz Truss defeats rival Rishi Sunak to become the new Prime Minister of the United Kingdom pic.twitter.com/Xs4q2A2ldu

UK Conservative Party liz truss became britain new prime minister. Truss, Britain’s foreign secretary, won the support of her party’s grass roots with promises of tax cuts and with her loyalty to Prime Minister Boris Johnson — who was booted from Downing Street by Conservative lawmakers but is already missed by rank-and-file party members.