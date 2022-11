UK census: इंग्लैंड में पहली बार ईसाई हुए अल्पसंख्यक, मुस्लिम तेजी से बढ़े, हिन्दू भी काफी कम

ईसाइयों की संख्या में आई कमी ने ईसाई धर्मगुरुओं की टेंशन बढ़ा दी है और एक बार फिर से ईसाई धर्म का प्रचार करने की मांग की जाने लगी है।

UK census 2022: यूनाइटेड किंगडम में करवाए गये जनगणना में बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं और पता चला है, कि पहली बार ब्रिटेन में ईसाई अल्पसंख्यक हो गये हैं। जनगणना में पता चला है, कि पहली बार इंग्लैंड और वेल्स में ईसाइयों की संख्या काफी कम हो गई है और दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, जबकि यूके में आधिकारिक धर्म ईसाई है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने मंगलवार को साल 2021 के लिए जनगणना रिपोर्ट जारी की है और पिछली जनगणना के मुकाबले, ब्रिटेन में श्वेत आबादी में भी कमी आई है और एक दशक में ब्रिटेन में धार्मिक लोगों की आबादी भी घटी है।

