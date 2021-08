Video: काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान के पहियों में लटके लोग, उंचाई से गिरकर 2 लोगों की मौत

International

काबुल, अगस्त 16: अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत के चलते लोग हर हाल में देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो काबुल एयरपोर्ट के पास का ही बताया जा रहा है। वीडियो में टेकऑफ कर रहे विमान से दो लोग गिरते दिख रहे हैं।बताया गया कि यह लोग अमेरिकी विमान सी-17 विमान पर लटक कर जाना चाह रहे थे।

Kabul: people who tied themselves to the plane wheels - fell off the plane pic.twitter.com/Lm5YDbizlw

English summary

Two people who had tied themselves to the wheels of an aircraft flying from Kabul fell down