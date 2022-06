चीन की इलेक्ट्रिक कार बुरी तरह फेल, तीसरी मंजिल से गिरी, 2 मरे

International

शंघाई , 24 जून : चीन के शंघाई की एक इमारत की तीसरी मंजिल से निओ इलेक्ट्रिक कार (NIO Electric Car) के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई। चीनी इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि, मरने वालों में निओ (NIO) के एक कर्मचारी और एक साथी कंपनी के एक कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों परीक्षण वाहन के अंदर थे। निओ कंपनी का कहना है कि, यह हादसा वाहन संबंधित कारणों से नहीं हुई है। यह एक दुर्घटना है। वहीं, दुर्घटना के कारणों की पुलिस जांच में कंपनी सहयोग कर रहा है।

कार हादसे में 2 की मौत

इस कार दुर्घटना को लेकर वीबो पर नियो के बयान पर कम से कम 78 मिलियन व्यूज मिले हैं और 1,700 से अधिक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। वीडियो में नारंगी सूट में बचाव कर्मियों को कार में यात्रियों को बचाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है, जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।

विलियम ली की कंपनी NIO

बता दें कि, 2014 में चीनी उद्यमी विलियम ली द्वारा स्थापित, निओ चीन में इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। निओ एलन मस्क के टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रहा है। कंपनी के अनुसार, पिछले साल, इसने 91,429 वाहनों की डिलीवरी की, जो 2020 से 109 फीसदी अधिक है। इस साल के पहले पांच महीनों में, इसने 37,866 इकाइयों की डिलीवरी की, जो एक साल पहले की समान अवधि से 12 फीसदी अधिक है।

टेस्का को टक्कर देता है निओ

टेस्ला अप्रैल तक चीन में शुद्ध ईवी का शीर्ष विक्रेता था, जब शंघाई में कोविड लॉकडाउन ने इसकी बिक्री और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया था। वॉरेन बफेट द्वारा समर्थित चीन के बीवाईडी (बीवाईडीडीएफ) ने उस महीने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। निओ ने 2018 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयरों को सूचीबद्ध किया।

