Twitter मैनेजर अपने रिस्क पर 'वर्क फ्रॉम होम' को दें मंजूरी...एलन मस्क का यूटर्न, सुनाया नया फरमान

International

oi-Artesh Kumar

ट्विटर (Twitter) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने अब कर्मचारियों (employees) को एक और नया फरमान सुनाया है। इसके तहत उन्होंने प्रबंधकों (Managers) से कहा है कि वे अपनी टीम के सदस्यों को अपने काम के रिस्क पर वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दें। एलन मस्क ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल में दूरस्थ कार्य (Work From Home) के संबंध में कहा कि अगर उनका प्रबंधक (Manager) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेते हैं कि एक कर्मचारी कंपनी के लिए उत्कृष्ट योगदान दे रहा है तो वह उन्हें जॉब रिस्क पर वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी दे सकते हैं। इसके साथ मस्क ने यह भी कहा कि कर्मचारी को साप्ताहिक, या फिर कम से कम महीने में एक बार कंपनी के काम से ऑफिस में आना होगा।

English summary

Twitter CEO Elon Musk, who has been laying off employees and contractors of the micro-blogging platform, has now asked the managers to approve remote work of their team members at their own job risk.