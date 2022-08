Twitter को लेकर जैक डोर्सी को है बड़ा अफसोस, खुलासे से मच गया तहलका

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयार्क, 26 अगस्त : ट्विटर (Twitter) के पूर्व संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी को ट्विटर के कंपनी बनने का बड़ा अफसोस है। बता दें कि, ट्विटर के कानूनी पेंच में खुद को फंसता देख एलन मस्क ने जैक डोर्सी से मदद मांगी है। इसलिए अमेरिका की अदालत ने डोर्सी को कोर्ट ने समन भेजकर गवाही के लिए बुलाया है।

English summary

Twitter founder and former chief executive Jack Dorsey said that his biggest regret is Twitter becoming a company. Dorsey was responding to a Netizen's question about whether Twitter turned out the way he had envisioned.