Elon Musk ने Twitter डील को होल्ड पर डाला, जानिए क्यों फंस गई ट्विटर डील?

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, मई 13: विश्व के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने शुक्रवार को ट्विटर डील को अस्थाई तौर पर पेंडिंग में डालने की घोषणा की है। एलन मस्क ने इसके पीछे ट्विटर स्पैम और फर्जी खातों पर लंबित विवरणों का हवाला देते हुए ट्विटर डील को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। एलन मस्क ने घोषणा करते हुए कहा है कि, क्या वास्तव में ट्विटर पर स्पैम और फर्जी खातों की संख्या पांच प्रतिशत से कम है? इस कैलकुलेशन की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसीलिए फिलहाल इस डील को होल्ड पर डाल दिया गया है।

English summary

Elon Musk has informed by tweeting that, the Twitter deal has been temporarily in pending for the time being.