Tokyo Olympics: अरबों डॉलर के नुकसान के बावजूद ओलंपिक की मेजबानी में क्या है फायदा ? जानिए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

टोक्यो, 4 अगस्त: दुनियाभर के विकसित और विकासशील देशों में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की होड़ लगी रहती है। दशकों के स्लॉट पहले से ही बुक हो जाते हैं। जबकि, ओलंपिक खेलों के आयोजन करने वाले देशों पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ता है और उसकी तुलना में कमाई बिल्कुल ही नहीं हो पाती। टोक्यो ओलंपिक का ही उदाहरण लें तो 23 जुलाई, 2021 से 8 अगस्त, 2021 के इस आयोजन में आयोजकों को मोटे तौर पर 8 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के नुकसान होने का अनुमान है। फिर सवाल है कि सभी देश ओलंपिक की मेजबानी करना क्यों चाहते हैं, यह प्रतिष्ठा की बात क्यों मानी जाती है ?

English summary

The countries that organize the Olympic Games have to suffer a lot, but they bear this loss for the development of infrastructure, employment and tourism