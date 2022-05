क्या जल्द ही होगा एलियंस का मनुष्य से आमना-सामना? 'टाइम ट्रैवलर' का बड़ा दावा

International

लंदन, 24 मई : टाइम ट्रैवल' (Time Travel) यानी 'समय यात्रा' को लेकर हमेशा से लोगों में कुछ न कुछ जानने की इच्छा रहती है। इस बारे में कई फिल्में और टीवी शोज बन चुके हैं। रील लाइफ के अलावा रियल लाइफ में भी अब तक कई लोग टाइम ट्रैवल का दावा कर चुके हैं, हांलाकि इन दावों में क्या सच्चाई है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।साथ ही इससे जुड़ी भविष्यवाणी भी लोगों को चौंका देती है। ऐसा ही दावा पिछले साल दिसंबर में एक शख्स ने किया था। यह शख्स एक टिकटॉकर है, जो खुद को एक 'टाइम ट्रैवलर'कहता है।

A TikTok user who claims to be a time traveller from the year 2026 has revealed that humans will make contact with a powerful alien species in four years' time.