समय कम है, खाद्यान्न का संकट बड़ा है, UN,ने कहा, यूक्रेन में जंग से गहराया भुखमरी का संकट

न्यूयॉर्क, 9 जून : यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के चलते दुनिया भर के 94 देशों में संकट की स्थिति है और कुल 1.6 अरब लोग परेशान हैं। संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में लोग पैसे, खाने और ऊर्जा के संकट का सामना कर रही है। 8 जून को प्रकाशित की गई इस रिपोर्ट में खाने और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने की बात कही गई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की स्कीमों और आर्थिक सहयोग में इजाफा किए जाने की बात भी कही गई है ताकि कमजोर तबकों को मदद मिल सके। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वक्त कम है और खाद्य संकट बहुत बड़ा है।

लोग संकट में आ सकते हैं...

बता दें कि, आठ जून को प्रकाशित रिपोर्ट में सलाह देते हुए कहा गया है कि रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची खाद्य और ईंधन की कीमतों को स्थिर करने, सामाजिक सुरक्षा के लिए कदम उठाने और विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए काम करना होगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2023 में खाद्य संकट को रोकने के लिए समय कम है, जिसमें हमें भोजन की पहुंच और भोजन की उपलब्धता दोनों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

युद्ध आगे भी चलेगा तो संकट और अधिक गहरा जाएंगे

इसमें कहा गया कि अगर युद्ध आगे भी जारी रहता है और अनाज और उर्वरकों की उच्च कीमतें अगले सीजन में भी बनी रहती हैं, तो सबसे खराब समय में भोजन की उपलब्धता कम हो जाएगी। यहीं नहीं वर्तमान में मकई, गेहूं और वनस्पति तेल से जुड़े संकट और बढ़ जाएंगे, जिससे अरबों और लोगों प्रभावित होंगे।

कोरोना संकट के बाद दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 27.6 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पहले 13.5 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के प्रभाव ने जीवन संकट पैदा हो रहा है, जिससे कोई भी देश या समुदाय बच नहीं सकता है। दुनियाभर के देशों को अब जीवन और आजीवका को बचाने के लिए मिलकर कार्य करना होगा।

बता दें कि, यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। जब से यह युद्ध शुरू हुआ है दुनियाभर में गेहूं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि यूक्रेन संकट के चलते दुनिया भर में संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग चलते हुए तीन महीने बीत चुके हैं और अब नई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में भूख का संकट बढ़ रहा है। समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे परेशानी और अधिक खड़ी हो सकती है।

