इमरान खान को मिला श्राप, पाक नेता ने कहा, 'तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ देगी'

इस्लामाबाद , 30 मई : पाकिस्तान के नेता और फेमस टेलीविजन होस्ट आमिर लियाकत ने अपनी शादी और तलाक को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जानकारी के मुताबिक आमिर की तीसरी बीवी दानिया शाह ने आमिर पर गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक मांगा था। दानिया के आरोप से आहत आमिर ने देश छोड़कर जाने का ऐलान कर दिया था।

English summary

Third wife will leave you too, why did PAK MP curse Imran Khan? – Pakistan MNA Aamir Liaquat accused imran khan of breaking his third marriage with Dania Shah