लकड़ियों की खोज में निकले किसान को मिली 'रहस्यमयी' गुफा, अंदर थी एक अलग ही दुनिया

International

oi-Akarsh Shukla

हनोई, 11 जनवरी। हमारी धरती पर ऐसी कई रहस्यमयी प्राकृतिक जगह मौजूद हैं, जिसे देखने पर कई बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है। क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी गुफा भी है, जिसका खुद का मौसम है। दुनिया की सबसे बड़ी खुफा ने नाम से मशहूर गुफा की खोज अनजाने में एक किसान द्वारा की गई थी। यहां आना किसी दूसरी दुनिया जैसा अनुभव कराता है, गुफा के अंदर नदी, जंगल, जानवर और खुद का आसमान भी है। ये गुफा करीब पांच किलोमीटर लंबी है।

Hang Son Doong, the world’s largest cave is more than 200m high, 150m wide and 5km long, and is so big it has its own river, waterfalls, jungle, clouds and climate. pic.twitter.com/FyhgOo8Cmj