बाइडेन ने कहा, अमेरिका में कोरोना महामारी खत्म हुआ, आंकड़ों में रोजाना मर रहे हैं 400 लोग

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 19 सितंबर : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइ़़डेन का कहना है कि, कोविड-19 (covid-19) का प्रकोप खत्म हो गया है। सीबीएस के '60 मिनट'कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। कोविड महमारी पर एक सवाल का जवाब देते हुए बाइडेन ने कहा, महामारी खत्म हो गई है। हमें अभी भी कोविड के साथ एक समस्या है। अभी भी हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन देश से कोरोना महामारी देश से खत्म हो गई है। वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक, देश में हर रोज महामारी से 400 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में बाइडेन की इस घोषणा से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

English summary

Nevertheless, the disease continues to exact a toll, with more than 30,000 people hospitalized and more than 400 dying each day, according to seven-day averages compiled by The Washington Post.