‘चिल्लाकर कहता हूं, हां गांजा पीता हूं’, थाईलैंड में गांजे से हटा प्रतिबंध तो लोगों ने जमकर मनाया जश्न

बैंकाक, जून 10: थाइलैंड एशिया का पहला देश बन गया है, जहां अब खुलेआम गांजा पीने और गांजे की खेती करने की आजादी मिल गई है। थाईलैंड की सरकार ने अब देश में गांजा पीना, गांजे की खेती करना कानूनी घोषित कर दिया है। नये सरकारी कानून के तहत अब थाईलैंड में लोग जहां मन चाहें, वहां गांजा पी सकते हैं और घर में सब्जियों की तरह गांजे की खेती कर सकते हैं।

