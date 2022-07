‘नूपुर शर्मा को माफी नहीं, फांसी दो...’ इस्लामिक आतंकवादी संगठन तालिबान ने की डिमांड

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, जुलाई 03: इस्लामिक आतंकवादी संगठन तालिबान, जिसनी नजर में दूसरे धर्म की कोई इज्जत नहीं है और जिसने मजहब के नाम पर कत्लेआम मचाया है, वो भारत के मामले में दखल देने की हिमाकत कर रहा है और नुपूर शर्मा मामले पर आग लगाने वाला बयान दे रहा है। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की जिंदगी को मुहाल बना देने वाले तालिबान ने नूपुर शर्मा के पैगंबर पर दिए गये विवादित बयान पर कहा है, कि उन्हें माफी नहीं मिलनी चाहिए।

English summary

Taliban has said that Nupur Sharma should not be forgiven for the controversial statement on the Prophet.