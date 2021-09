कश्मीरी मुसलमानों के लिए आवाज उठाएगा तालिबान, शुरू किया भारत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 03: आज अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहे तालिबान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। तालिबान ने कहा है कि उसे कश्मीरी मुसलमानों को लेकर आवाज उठाने का हक है। भारत को हमेशा से तालिबान से लेकर जिस बात की आपत्ति रही है, तालिबान ने भारत के खिलाफ वही चाल चलने की कोशिश की है। हालांकि, पहले तालिबान लगातार कश्मीर में हस्तक्षेप की बात से इनकार कर रहा था, लेकिन अब जब तालिबान की सरकार बनने जा रही है, तो उसने कश्मीर को लेकर जहरीला बयान दे दिया है।

English summary

Taliban has changed its statement on Kashmir. The Taliban spokesman said that he has the right to raise his voice for Kashmiri Muslims.