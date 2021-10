'2 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा तालिबान का शासन, अफगानिस्तान में कई इलाकों में पकड़ पड़ी ढीली'

International

oi-Abhijat Shekhar

एम्स्टर्डम (नीदरलैंड) अक्टूबर 29: अफगानिस्तान में तालिबान का शासन दो सालों से ज्यादा नहीं चल पाएगा और अभी से ही तालिबान की पकड़ देश के कई हिस्सों में ढीली पड़ती जा रही है। ये दावा किया है अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ ने। अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ मलाइज दाउद ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि, तालिबान ने जिस मकसद के साथ काबुल पर कब्जा किया था, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है और देश जिन संकटों में घिर गया है, उस हालत में वो दो सालों से ज्यादा वक्त तक देश पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकता है।

English summary

The former Afghan government chief of staff has claimed that the Taliban regime will not last more than two years.