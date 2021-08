''भुगतने होंगे गंभीर अंजाम... 31 अगस्त डेडलाइन नहीं रेड लाइन है'', तालिबान ने अमेरिका को धमकाया

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 23: तालिबान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका या ब्रिटेन अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की समय सीमा बढ़ाते हैं तो फिर उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। जो बाइडेन ने सभी अमेरिकियों के देश छोड़ने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की है, लेकिन ब्रिटेन के सैन्य सूत्रों ने कहा कि सभी को निकालने के लिए एक और हफ्ते की जरूरत है। वहीं जो बाइडेन ने भी कहा है कि 31 अगस्त से अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी को बाहर निकालना संभव नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ दिनों का वक्त और लग सकता है, लेकिन तालिबान ने अगली तारीख देने से साफ इनकार कर दिया है।

जिहाद से जीता अफगानिस्तान, भीख मांगकर देश चलाएगा तालिबान? कई देशों के सामने फैलाया कटोरा

English summary

The Taliban have said that if the US and Britain do not go to Afghanistan by August 31, they will have to face the consequences.