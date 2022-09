अफगानिस्तान में लौटा अंधेरे का राज, भारतीय मदद हड़प लेता है तालिबान, अहमद मसूद के बड़े आरोप

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, सितंबर 05: अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हुए तालिबान को एक साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन तालिबान की सरकार देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने की कोई कोशिश भी नहीं की है। तालिबान सिर्फ विदेशी मदद पाने के इंतजार में रहता है और तालिबान के प्रमुख विरोधी 'नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान' के नेता अहमद मसूद के मुताबिक, भारत से जो भी मदद अफगानिस्तान भेजा जाता है, उसका एक ढेला भी तालिबान शासन जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचने देता है, बल्कि सारी मदद तालिबान हड़प लेता है और उसका इस्तेमाल तालिबान के घरवाले करते हैं। इतना ही नहीं, कश्मीर में हो रही हिंसा और तालिबान के बीच भी अहमद मसूद ने एक लिंक स्थापित किया है।

English summary

Ahmed Masood, leader of the 'National Resistance Front of Afghanistan' in Panjshir, has said that whatever help comes from India, it is used by the Taliban.