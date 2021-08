महिला ने पहने थे टाइट कपड़े तो तालिबान ने छीन ली जान, कहा- 12 साल से ऊपर की हर लड़की तालिबान की

International

बल्ख प्रांत, अगस्त 09: कट्टरपंती सुन्नी इस्लामी संगठन तालिबान महिलाओं पर अपने जुल्म के लिए जाना जाता है और इस बार तालिबान की जुल्म और बर्बरता का शिकार बनी है एक महिला, जिसमें टाइट पकड़े पहने हुए थे। अफगानिस्तान के उत्तरी बल्ख प्रांत में तंग कपड़े पहनने और एक पुरुष रिश्तेदार के साथ नहीं होने के कारण तालिबान ने एक युवा महिला का सिर कलम कर दिया है। वहीं, तालिबान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में अपने लड़ाकों को 12 साल की बच्चियों को उठाने की आजादी दे दी है।

तालिबान ने लागू किया शरिया कानून, लड़ाकों को कहा, ले जा सकते हो 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां

The Taliban killed a 21-year-old woman in Balkh province for wearing tight clothes. At the same time, it is said that girls above the age of 12 belong to Taliban fighters.