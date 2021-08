इमरान खान ने दिया इशारा, काबुल जीतने की तैयारी में तालिबान, ISI ने बनाया प्लान अफगानिस्तान

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 10: अफगानिस्तान के पांच प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा जमाने के बाद अब तालिबान का अगला टार्गेट देश की राजधानी काबुल पर हमला करना है और इसके लिए उसे पाकिस्तान से इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान से इशारा मिलने के बाद अब तालिबान ने काबुल फतह करने के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, वहीं पाकिस्तान ने हथियार, खाने-पीने का सामान और मेडिकल सामानों की आपूर्ति भी तालिबान को तेज कर दी है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द तालिबान देश की राजधानी पर हमला करने वाला है।

महिला ने पहने थे टाइट कपड़े तो तालिबान ने छीन ली जान, कहा- 12 साल से ऊपर की हर लड़की तालिबान की

English summary

After getting the signal from Pakistan, now the Taliban have started trying to capture Kabul. According to the report, the ISI has prepared a complete plan for the Taliban.