एक तरफ खौफ के साए में अफगानिस्तान तो दूसरी तरफ बच्चों के पार्क में झूला झूल रहे तालिबानी, देखें वीडियो

काबुल, अगस्त 17: रविवार शाम तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा कर लिया और फिर इस्लामिक अमीरात बनाने की घोषणा कर दी। सोमवार को पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए व्याकुल लोग हवाई जहाज की पहियों पर पकड़ रहे हैं, प्लेन से सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरकर मर रहे हैं, लेकिन इन सबसे के बीच तालिबानी आतंकी भारत द्वारा बनाए संसद में चाय नाश्ता करते दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चों के पार्क में कभी झूला झुल रहे हैं तो कभी खिलाने वाली गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

English summary

On the one hand, people in Afghanistan are in awe, on the other, Taliban fighters are enjoying on horses in the children's park.