तालिबान ने लागू किया शरिया कानून, लड़ाकों को कहा, ले जा सकते हो 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 07: अफगानिस्तान में भीषण युद्ध शुरू हो चुका है और आर-पार की लड़ाई में तालिबान, अफगानिस्तान सरकार पर भारी पड़ रहा है। दो राज्यों की राजधानियों पर नियंत्रण जमाने के साथ ही तालिबान ने अपने कब्जे वाले राज्यों में शरीयत कानून लागू कर दिया है और अपने लड़ाकों को स्वतंत्रता दी है, कि वो अपनी मर्जी से जब चाहें, जिस घर से चाहें 12 साल की उम्र से ज्यादा की लड़कियों और विधवा महिला को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके साथ ही खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत गंदा खेल खेल रहा है, जिससे अफगानिस्तान के मासूम लोग मारे जा रहे हैं और तालिबान काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है।

English summary

The Taliban has issued a fatwa saying that girls and widows over the age of 12 can be taken by their people. Know what is Pakistan's double game in Afghanistan.