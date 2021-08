काबुल में तालिबान ने की चढ़ाई, सरकार से फौरन सत्ता तालिबान के हवाले करने को कहा, भीषण जंग की खबर

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 15: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आखिरी जंग की शुरूआत हो गई है। तालिबान के लड़ाकों के साथ अफगान सेना की भीषण जंग चल रही है, जिसकी वजह से राजधानी काबुल के कई हिस्सों में अफरा-तफरी मच चुकी है। लड़ाई में सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना है। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में चारों तरफ से तालिबान के लड़ाके घुसे हैं और सरकारी फोर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। काबुल से आ रही ताजा तस्वीरों में शहर के ऊपर काफी धुंआ देखा जा रहा है तो लगातार गोलियों की आवाज सुनी जा रही है। वहीं, तालिबान के प्रवक्ता ने अलजजीरा से बात करते हुए कहा है कि उनके लड़ाके अभी तक काबुल शहर में नहीं दाखिल हुए हैं और वो राजधानी में खून-खराबा नहीं चाहते हैं। वहीं, तालिबान ने सरकार के सामने इस्तीफा देने का शर्त रखा है। वहीं, अफगानिस्तान के कार्यवाहक आंतरिक मंत्री अब्दुल सत्तार मिर्जाकवाल ने कहा है कि, राजधानी काबुल पर हमला नहीं होने दिया जाएगा और सत्ता का ट्रांसफर शांतिपूर्वक होगा। उन्होंने काबुल निवासियों को आश्वासन दिया कि सुरक्षा बल शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे

क्या राजधानी काबुल तालिबान की गिरफ्त में आ गई है? 10 बिंदुओं में जानिए अफगानिस्तान पतन की कहानी

English summary

The last war in Afghanistan has begun. According to the report of Al Jazeera, many districts of Kabul have been captured by the Taliban. At the same time, a plume of smoke is being seen in the sky in the capital.