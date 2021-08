तालिबान ने महिला स्वास्थ्यकर्मियों को काम पर लौटने को कहा, बाकी महिलाएं कब निकलेंगी बाहर?

International

काबुल, अगस्त 28: तालिबान ने सभी महिला स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर लौटने के लिए कह दिया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को सार्वजनिक सेवाओं पर बढ़ते दबाव के बीच कहा कि कई प्रशिक्षित और शिक्षित लोग अफगान देश छोड़कर भाग गए हैं, लिहाजा महिला स्वास्थ्य कर्मी काम पर लौट सकती हैं। माना जा रहा है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की चरमराती स्थिति देखते हुए तालिबान ने महिला स्वास्थ्यकर्मियों को काम पर लौटने की इजाजत दी है।

After the crisis in health services in Afghanistan, the Taliban had no choice but to ask women health workers to return to work.