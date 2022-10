हांगकांग नहीं है ताइवान, एक देश दो सिस्टम यहां नहीं चल सकता, शी जिनपिंग के दावे पर आया जवाब

International

ताइवान (Taiwan) ने चीन (China) के उस बयान पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है, जिसमें चीन ने कहा था कि वह ताइवान को चीन में मिलाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करता रहेगा लेकिन अगर देश को जरूरत पड़ी तो वह बलप्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ताइवान ने कहा है कि वह अपनी संप्रभुता (sovereignty) से पीछे नहीं हटेगा और लोकतंत्र (democracy) और स्वतंत्रता (freedom) के मूल्यों से कभी समझौता नहीं करेगा। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता चांग तुन-हान ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम सभी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और आगे भी ऐसे ही इन सभी घटनाक्रमों पर घ्यान रखा जाएगा।

Taiwan responded that it will not back down on its sovereignty or compromise on freedom and democracy.