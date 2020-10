International

oi-Richa Bajpai

ताइपे। ताइवान की 'आयरन लेडी' राष्‍ट्रपति साई इंग वेन ने ट्विटर पर भारतीय खाने के लिए अपनी पसंद का इजहार किया है। ताइवान जो इस समय भारत के साथ राजनयिक स्‍तर पर संबंधों को शुरू करने की कोशिशों में लगा है, उसकी राष्‍ट्रपति का इस तरह से भारतीय डिश के लिए अपना शौक जताना चीन को चिढ़ाने के लिए काफी है। राष्‍ट्रपति वेन ने ट्विटर पर लिखा है कि ताइवान का सौभाग्‍य है जो यहां पर कई भारतीय रेस्‍टोरेंट्स हैं और यहां के स्‍थानीय लोगों को उन रेस्‍टोरेंट्स में मिलने वाला खाना काफी पसंद है।

राष्‍ट्रपति वेन ने ट्विटर पर लिखा कि उन्‍हें चना मसाला और नान काफी पसंद है और चाय उन्‍हें हमेशा उनके भारत दौरों की याद दिलाती है। राष्‍ट्रपति वेन ने लिखा, 'ताइवान का सौभाग्‍य है कि यहां पर कई भारतीय रेस्‍टोरेंट्स हैं और ताइवान के लोग उन्‍हें काफी पसंद करते हैं। मुझे हमेशा चना मसाला और नान अच्‍छी लगती है जबकि चाय हमेशा मुझे मेरे भारत दौरों की याद दिला देती है।' उन्‍होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्‍नता है और जहां एक साथ कई रंग देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही ताइवानी राष्‍ट्रपति ने लोगों से भी उनकी पसंदीदा भारतीय डिश के बारे में पूछा। अपनी ट्वीट के साथ ही उन्‍होंने भारतीय थाली की एक फोटो भी शेयर की है। इसमें पुलाव, नान और सलाद के साथ ही दूसरे व्‍यंजनों को भी देखा जा सकता है। साथ ही ताइवानी राष्‍ट्रपति के पसंदीदा चना मसाला के साथ साइड में चाय का कप भी रखा हुआ है।

#Taiwan is lucky to be home to many Indian restaurants, & Taiwanese people love them. I always go for chana masala and naan, while #chai always takes me back to my travels in #India, and memories of a vibrant, diverse & colourful country. What are your favourite Indian dishes? pic.twitter.com/IJbf5yZFLY