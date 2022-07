भारत चीन समर्थित पोर्ट सिटी कोलंबो परियोजना में शामिल नहीं होगा, हितधारकों को चेताया

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो/नई दिल्ली, 13 जुलाई : श्रीलंका में चीन ने एक और इलाके में दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर दूरी पर है। ये ठिकाना है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बन रही पोर्ट सिटी। बता दें कि, श्रीलंकाई सदन से सुप्रीम कोर्ट तक के विरोधों के बावजूद वर्तमान 'राजपक्षे ब्रदर्स' की सरकार ने उस बिल को मंजूरी दे दी थी। चीन का श्रीलंका पर प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये विवादित बिल जब सदन में पास हुआ था और 24 मई को श्रीलंका पोर्ट सिटी के कंस्ट्रक्शन का ठेका एक चीनी कंपनी को दे दिया गया था।

English summary

Coming up on 269 hectares of land reclaimed from the Indian Ocean, the PCC is being developed as an extension of Colombo’s Central Business District. Unveiled during a visit by Chinese President Xi Jinping in 2014, it’s the single largest foreign direct investment in Sri Lanka. Beijing has already invested $1.4 billion to reclaim land for the project.