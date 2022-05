ईंधन खरीद के लिए श्रीलंका ने भारत से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज मांगा

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 24 मई : विदेशी मुद्रा संकट के बीच श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए भारतीय एक्जिम बैंक से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज मांगने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। श्रीलंका पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल खत्म होने से रोकने के सभी संभव उपाए कर रहे है। देश में विदेशी मुद्रा संकट के चलते आयात के लिए भुगतान करने में दिक्कत हो रही है।

English summary

Sri Lanka has been mulling different options to facilitate measures to prevent fuel pumps from going dry, as the country faces a severe foreign exchange crisis to pay for its imports.