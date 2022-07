श्रीलंका में राष्ट्रपति ने लगाया आपातकाल, जानिए संकट से निकलने के लिए फौरन कितने डॉलर चाहिए?

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, जुलाई 18: श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने रविवार देर रात एक सरकारी नोटिस जारी करते हुए देश में एक बार फिर से आपातकाल लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि, किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। विक्रमसिंघे ने कहा कि, सरकार लगातार आर्थिक संकट से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन आइये हम आपको बताते हैं, कि श्रीलंका को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए फौरन कितने रुपयों की जरूरत है?

English summary

Sri Lanka's acting President Ranil Wickremesinghe has declared a state of emergency in the country. Know, how much money Sri Lanka needs to meet basic needs.