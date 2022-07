श्रीलंका में इमरजेंसी की घोषणा, गोटाबाया भागे, पीएम बने कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 13 जुलाई : श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बिना इस्तीफा दिये देश छोड़कर मालदीव भाग गये हैं। इससे जनता फिर भड़क उठी है। कोलंबो से मिल रही जानकारी के मुताबिक, देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर धावा बोल दिया है। वहीं, एएनआई से बातचीत में श्रीलंका के विदेश मामलों के मंत्रालय के पूर्व सलाहकार ने कहा, हम चाहते हैं कि पीएम इस्तीफा दें क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो पीएम कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। हालांकि, लोग चाहते हैं कि दोनों चले जाएं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर कार्रवाई की। वहीं, कोलंबो में श्रीलंकाई पीएम के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने के दौरान हवा में गोलियों की आवाज सुनी गई।



English summary

We want the PM to resign because as per our constitution if the President resigns PM becomes the acting President. People want both of them to leave. Police took action by tear gas shelling. Army troops moved in: Former Advisor to Sri Lankan Foreign Affairs ministry