सब्जी समझकर चूहा खा गया शख्स, चमकती आंखें देखकर उड़े होश, अब उठाया ये कदम

oi-Abhijat Shekhar

मैड्रिट, जनवरी 03: दुनिया में कई लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और कुछ लोग नॉनवेज तो खाते हैं, लेकिन हर नॉनवेज वो नहीं खाते हैं। स्पेन में एक शख्स गलती से नॉनवेज में चूहों को चबा गया, वो भी सब्जीसमझकर। लेकिन, जब उसकी नजर चूहों की दो चमकती हुई आंखों पर पड़ी, तो उसके होश उड़ गये।

English summary

In Spain, a man ate the heads of rats instead of vegetables. Seeing the sparkling eyes, he came to know that he had accidentally eaten a rat.