बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है उत्तर कोरिया, कमला हैरिस करेंगी दौरा

oi-Artesh Kumar

सियोल, 24 सितंबर : अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दक्षिण कोरिया का दौरा करने वाली हैं। उससे पहले खबर है कि उत्तर कोरिया का तनाशाह किम जोंग उन सबमरीन लांच्ड बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) के टेस्टिंग की तैयारी में जुटा हुआ है। योनहप न्यूज एजेंसी ने बताया कि, दक्षिण कोरिया की सेना ने इससे जुड़े संकेतों की पहचान की है।

English summary

The military detected preparations this week in Sinpo, South Hamgyong Province, North Korea, Yonhap reported, citing an unnamed South Korean military source. This is in line with a US-based think tank’s report this week, which cited commercial satellite imagery.