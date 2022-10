सियोल भगदड़ पर South korea ने राष्ट्रीय शोक किया घोषित, भारत ने हादसे पर जताया गहरा दु:ख

International

oi-Abhijat Shekhar

South Korea Halloween: दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन त्योहार के दौरान मची भीषण भगदड़ के बाद राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने रविवार रो राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, जिसके बाद देश के झंडे को आधा झुका दिया गया है। इस भगदड़ में अभी तक 151 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें 19 लोग विदेशी हैं। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि, शनिवार को सियोल के इटावन जिले में हैलोवीन समारोह के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 151 लोगों की मौत हो गई और 82 अन्य घायल हो गए हैं।

राष्ट्रपति ने भगदड़ पर क्या कहा?

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक-योल ने भगदड़ के बाद राष्ट्रपति कार्यालय से राष्ट्र के नाम एक लाइव संबोधन में कहा कि, "यह वास्तव में भयावह है।" उन्होंने कहा कि, यह त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए थी और बतौर "राष्ट्रपति के रूप में, जो लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, मेरा दिल भारी है और मैं अपने दुख से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा हूं।" उन्होंने कहा कि,"सरकार आज से उस दिन के लिए काम करेगी, जब हम इस तरह के संभाविक किसी भी हादसे को रोक नहीं लेते हैं। हम इस तरह के किसी भी हादसे को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे"। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि, राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालयों को अपने झंडे को आधा झुकाने का भी आदेश दिया गया है। वहीं, देश के राष्ट्रपति ने सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और उन्होंने कहा है कि, सरकार घातक घटना में जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए सहायता सुनिश्चित करेगी।

किन देशों के नागरिक मारे गये?

एक न्यूज ब्रीफिंग के दौरान दक्षिण कोरिया के फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख चोई सेओंग-बीओम ने कहा कि, दक्षिण कोरिया में मारे गए विदेशियों में ईरान, उज्बेकिस्तान, चीन और नॉर्वे के लोग शामिल हैं। फायर डिपार्टमेंट ने यह भी बताया कि, सियोल हादसे में मारे गये ज्यादातर युवा हैं, जिनकी उम्र 20 साल के आसपास है, जो हैलोवीन भगदड़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, न्यूज एजेंसियों ने सियोल महानगरीय सरकार का हवाला देते हुए रविवार को कहा कि, उसे इटावन जिले में हैलोवीन पार्टियों के दौरान घातक भगदड़ में अभी तक 270 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट मिली है। वहीं, अल जज़ीरा ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि, यह घटना कथित तौर पर उस समय हुई जब एक अज्ञात सेलिब्रिटी के वहां आने की बात सुनकर लोगों का एक बड़ा समूह इटावन बार में घुसने की कोशिश करने लगा और फिर भगदड़ मच गई।

Deeply shocked at the loss of so many young lives due to the stampede in Seoul. Our condolences to the families of those who lost their dear ones. We stand in solidarity with the Republic of Korea during this difficult time.